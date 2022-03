Ini Harga Keekonomian BBM Nonsubsidi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga BBM di Singapura Rp30.800 per liter.

Thailand Rp20.300 per liter.

Laos Rp23.300 per liter.

Filipina Rp18.900 per liter.

Vietnam Rp19 ribu per liter.

Kamboja Rp16.600 per liter.

Myanmar Rp16.600 per liter.

(SAW)

Jakarta: Konflik Ukraina dan Rusia sudah berlangsung sekitar tiga minggu membuat harga minyak dunia saat ini masih tinggi di atas USD110 per barel.Tingginya harga minyak mentah berdampak pada harga produk atau Bahan Bakar Minyak ( BBM ). Namun, pemerintah tetap menjaga harga BBM pertalite sebesar Rp7.650 per liter, lantaran merupakan BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.Lalu, bagaimana dengan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, berapa harga keekonomiannya, di tengah tingginya harga minyak dunia?Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Agung Pribadi mengatakan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) bulan Februari 2022 sebesar USD95,72 per Barel.Sedangkan angka sementara ICP Maret 2022 sampai 17 Maret sebesar USD114,77 per barel. Harga ICP yang masih tinggi di atas USD114 per barel tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi harga penyediaan BBM."Untuk melindungi masyarakat, BBM bersubsidi seperti misalnya solar, minyak tanah, dan BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat seperti Pertalite harganya tetap dijaga," ungkap Agung Pribadi dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin, 21 Maret 2022.Sebagai informasi, batas atas harga jual jenis BBM umum RON 92 untuk Maret 2022 sebesar Rp14.526 per liter. Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum. Harga Jual BBM RON 92 di SPBU saat ini bervariasi tergantung para badan usaha."Yang pasti saat ini semua SPBU menjual RON92 dibawah harga batas atas tersebut, di berbagai SPBU tercatat kisaran Rp11 ribu-Rp14.400 per liter, kecuali Pertamina saat ini masih menjual RON92 atau Pertamax cukup rendah sebesar Rp9.000 per liter. Untuk harga BBM jenis umum memang ditetapkan badan usaha, yang penting tidak boleh melebihi batas atas yang ditetapkan yaitu Rp14.526 per liter untuk Maret 2022," tambahnya.Sementara jika dibandingkan dengan kisaran harga BBM nonsubsidi di beberapa negara ASEAN, harga BBM di Indonesia jauh lebih murah, berdasarkan data globalpetrolprices, 14 Maret 2022: