Bank Mandiri Manfaatkan Momen Perayaan Imlek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mendorong penetrasi bisnis perseroan dengan menawarkan program khusus pembiayaan segmen konsumer memanfaatkan momen perayaan Tahun Baru Imlek."Salah satunya adalah program Mandiri KPR Take Over dengan mengangkat kemudahan proses take over KPR ke Bank Mandiri dengan benefit bunga mulai 3,75 persen fixed satu tahun dan tenor sampai dengan 20 tahun. Lalu ada Mandiri KPR Top Up campaign dengan mengangkat suku bunga 7,75 persen fixed tiga tahun," kata Senior Executive Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K Triprakoso, dikutip dari Antara, Senin, 24 Januari 2022.Bahkan, lanjut Josephus, nasabah juga berkesempatan mendapatkan suku bunga Cincai mulai 3,75 persen untuk pembelian dari pengembang tertentu broker tertentu, nasabah perusahaan tertentu melalui channel digital seperti Livin’ by Mandiri, Bukarumah, RIKU, dan sobatbangun."Khusus pengguna Livin (logo kuning) yang mengajukan KPR (new booking, take over, top up) juga bisa mendapatkan promo suku bunga 7,75 persen fix selama tiga tahun, bebas biaya provisi dan biaya admin," ujar Josephus.Emiten berkode saham BMRI itu menggelar sejumlah program promo dan aktivasi berupa diskon dan cashback agar event pergantian tahun masyarakat Tiongkok itu bisa meriah, meskipun masih dibayangi pandemi. Rangkaian kegiatan promo Imlek dimulai sejak 17 Januari hingga 15 Februari 2022, dengan memanfaatkan seluruh channel pembayaran online serta mengusung konsep 3S, yaitu Santap, Sehat dan Santai"Melalui event ini, kami ingin memanjakan nasabah, terutama yang merayakan Imlek, dengan kemeriahan dan kenyamanan saat menikmati kuliner, berbelanja fesyen dan bersenang-senang bersama keluarga, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan PPKM yang berlaku," kata JosephusUntuk program diskon dan cashback, jelasnya, pihaknya memberikan potongan harga hingga Rp888 ribu dengan berbelanja menggunakan kartu kredit, debit dan Livin’ by Mandiri di merchant terpilih. Selain itu, masih ada diskon hingga 80 persen dengan menukar Livin' poin dan cashback hingga 80 persen untuk transaksi pembayaran menggunakan QR Payment Livin' by Mandiri.