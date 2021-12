Marak Tekanan, IHSG Bisa Saja Kembali Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan dengan banyaknya data dan proyeksi negatif di bursa AS, Wall Street. Mulai dari Producer Price Index Final yang naik 0,8 persen di November, serta perkiraan akan kebijakan The Fed yang cukup dramatis. Serta mulai dipercepatnya proses Tapper Tantrum sebesar USD30 miliar per bulan sehingga selesai di Maret 2022.Ditambah pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga Fed akan dimulai Juni 2022. Pada tahun itu juga diperkirakan ada kenaikan suku bunga Fed sebanyak 2-3 kali, serta 3-4 kali di 2023. Hal ini ditambah peringatan dari badan kesehatan dunia atau (WHO) akan varian Omicron."Kombinasi dari tidak kondusifnya kondisi di atas menjadi sentimen negatif bagi indeks Dow Jones kembali ditutup turun sebesar minus 0,30 persen serta turunnya harga beberapa komoditas seperti minyak, emas, nikel, dan kelapa sawit. Sentimen negatif tersebut berpotensi kembali menarik turun IHSG dalam perdagangan Rabu ini," jelas Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang dalam risetnya, Rabu, 15 Desember 2021.Wall Street kembali melanjutkan koreksi semalam, dipimpin oleh pelemahan pada saham-saham teknologi megacap yang mengakibatkan Nasdaq turun 1,14 persen. Sentimen pasar masih dibayangi kekhawatiran penyebaran yang cepat dari varian Omicron. Sementara itu, the Federal Reserve dijadwalkan mengawali pertemuan yang diperkirakan akan mempercepat akselerasi tapering menjadi USD30 miliar per bulan.Selanjutnya, NH Korindo Sekuritas Indonesia mengatakan IHSG mengakhiri reli selama enam hari berturut-turut dengan pelemahan 0,71 persen. Ditandai dengan koreksi pada 10 dari 11 indeks sektoral."Pelemahan ini sejalan dengan mayoritas bursa global dan regional, di tengah masih minimnya katalis positif baru. Secara teknikal, indeks acuan domestik akan mencoba untuk rebound dengan proyeksi rentang pergerakan di 6.600-6.700," jelas NH Korindo dalam risetnya.