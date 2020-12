Akhir Tahun, Kabar Vaksinasi Jadi Penyokong Penguatan Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di penghujung 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mengalami penguatan. Merekahnya mata uang Garuda ini disokong isu vaksinasi yang menjadi langkah dalam meredam keganasan dampak pandemi covid-19.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan terus bertambahnya pasien covid-19 dan kemungkinan lonjakan kasus positif membuat pemerintah sigap membuat perencanaan berupa terobosan-terobosan untuk melakukan vaksinasi secara cepat dan tepat."Hal ini sesuai dengan skenario yang disusun oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, untuk menciptakan herd immunity terhadap covid-19. Indonesia harus menyuntikkan vaksin pada 181 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 18 tahun," ujar Ibrahim dalam keterangannya yang diterima Medcom.id, Rabu, 30 Desember 2020.Dalam pelaksanaannya nanti, jelas Ibrahim, pemerintah telah menyiapkan dua gelombang imunisasi vaksin covid-19. Gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari 2021 hingga April 2021. Vaksin akan disuntikkan kepada 1,3 juta petugas kesehatan dan 17,4 juta petugas publik.Pada gelombang pertama vaksinasi, pemerintah juga mempertimbangkan memberikan vaksin kepada 21,5 juta penduduk lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas. Namun, penyuntikan ini dilakukan setelah mendapat informasi keamanan vaksin seperti yang tertuang dalam data uji klinis tahap 3 atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Sementara, gelombang kedua vaksinasi akan dilakukan pada April 2021. Vaksin akan disuntikkan kepada 63,9 juta masyarakat rentan atau masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi. Selanjutnya masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin dengan jumlah 77,4 juta penduduk."Dengan melihat perencanaan pemerintah yang optimis akan imunisasi vaksin, maka pelaku pasar kembali gembira dan merespons positif terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan yang akan kembali membaik dan arus modal asing kembali masuk dalam pasar finansial dalam negeri sehingga wajar kalau mata uang Garuda di akhir tahun ditutup menguat mendekati Rp14 ribu," tutur Ibrahim.Mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.050 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 80 poin atau setara 0,57 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di jalur hijau pada posisi Rp14.057 per USD. Rupiah menguat 52 poin atau setara 0,37 persen dari Rp14.110 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.105 per USD atau menguat 64 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.169 per USD."Untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka menguat di level Rp14.040 per USD sampai Rp14.080 per USD," tutup Ibrahim.(DEV)