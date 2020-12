Kurs Rupiah Pagi Gilas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terlihat menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.147 per USD. Mata uang Garuda kokoh di zona hijau di tengah terdepresiasinya mata uang Paman Sam usai Presiden AS Donald Trump menandatangani paket covid-19.Mengutip Bloomberg, Selasa, 29 Desember 2020, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.155 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.145 hingga Rp14.147 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.965 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat melemah di akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Pelaku pasar mencermati pembaruan pada paket bantuan covid-19 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,01 persen menjadi 90,3400. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2206 dari USD1,2179 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3444 dari USD1,3548 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia turun menjadi USD0,7576 dibandingkan dengan USD0,7599. Dolar AS dibeli 103,83 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 103,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8896 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8903 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2842 dolar Kanada dari 1,2869 dolar Kanada.Presiden Donald Trump pada Minggu malam waktu setempat menandatangani rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah dan paket bantuan covid-19 menjadi undang-undang, mencegah penutupan pemerintah dan memberikan bantuan kepada individu dan bisnis saat pandemi memburuk.Stimulus ekonomi covid-19 begitu dinanti banyak warga AS, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan akibat pandemi covid-19. Paket bantuan ini juga meliputi manfaat bagi pengangguran dan larangan pengusiran untuk melindungi warga yang tidak mampu membayar uang sewa tempat tinggal.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Presiden AS Donald Trump yang menandatangani paket bantuan covid-19 dan paket pengeluaran memberikan dampak positif terhadap bursa Wall Street.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 204,10 poin atau 0,68 persen menjadi 30.403,97. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 32,30 poin atau 0,87 persen menjadi 3.735,36. Indeks Komposit Nasdaq menguat 94,69 poin atau 0,74 persen menjadi 12.899,42.(ABD)