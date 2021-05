Masih Ada Peluang Kurs Rupiah Kembali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini masih ada peluang untuk menguat . Setelah pada penutupan sebelum libur Lebaran bergerak stagnan."Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi, namun ditutup menguat di rentang Rp14.180 per USD hingga Rp14.225 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Mei 2021.Ibrahim sebelumnya menganalisis kurs rupiah yang stagnan pada penutupan perdagangan Selasa, 11 Mei 2021. Meskipun ditopang rilis data positif dari kinerja penjualan eceran yang meningkat, namun mata uang Garuda tersebut enggan bergerak dari posisi kemarin."Penjualan ritel Indonesia terus menunjukkan tanda pemulihan, meski masih terjadi kontraksi pada Maret 2021. Namun sebulan kemudian, kontraksi itu diperkirakan sudah hilang," jelas dia.Sementara dari faktor eksternal, stagnansi rupiah imbas menguat tipisnya dolar terhadap mata uang lainnya sehari menjelang rilis data inflasi AS untuk April, termasuk indeks harga konsumen inti (CPI). Sementara itu, imbal hasil Treasury 10-tahun tetap di bawah 1,6 persen.Menurut Ibrahim, Federal Reserve AS tidak akan mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan moneter dovish-nya sampai mereka melihat inflasi yang lebih tinggi, kenaikan upah, dan tingkat pekerjaan yang kuat dengan rata-rata satu juta pekerjaan diciptakan."Di Asia, Bank of Japan memperingatkan bahwa ketidakpastian pemulihan ekonomi Jepang dari covid-19 dapat membayangi konsumsi layanannya, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah stimulus untuk mendukung ekonominya," papar Ibrahim.Data Bloomberg, pada penutupan perdagangan Selasa, 11 Mei 2021, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup stagnan di posisi Rp14.197 per USD. Pun demikian dengan data Yahoo Finance, rupiah stagnan pada posisi Rp14.195 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.203 per USD atau melemah tipis lima poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.198 per USD.(AHL)