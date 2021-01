Kurs Rupiah Pagi Dibuka Kokoh di Rp14.050/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.065 per USD. Mata uang Garuda mampu menggilas mata uang Paman Sam di tengah kasus aktif covid-19 yang menembus angka satu juta di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Rabu, 27 Januari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.050 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.050 hingga Rp14.057 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.880 per USD.Sementara itu, dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu WIB). Para pedagang beralih memburu mata uang berisiko, sehari setelah kekhawatiran atas peluncuran vaksin dan prospek stimulus fiskal AS mendorong permintaan untuk mata uang safe havens.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2164 dari USD1,2139 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3732 dibandingkan dengan USD1,3663 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7747 dibandingkan dengan USD0,7703.Dolar AS dibeli 103,64 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 103,79 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8865 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8881 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2695 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2749 dolar Kanada.Meningkatnya kasus covid-19 dan kehati-hatian menjelang kesimpulan dari pertemuan kebijakan Federal Reserve (Fed) AS pada Rabu telah mengurangi minat terhadap risiko, memberikan dukungan kepada dolar terhadap sekeranjang mata uang dalam sesi terakhir. Tetapi investor kembali lagi memburu mata uang berisiko.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,22 persen menjadi 90,143. Indeks dolar sempat naik setinggi 90,614, tertinggi sejak 20 Januari, di awal sesi. "Dolar tampaknya mengambil isyarat dari keseluruhan sentimen risiko di pasar," kata Michael Brown, analis senior di perusahaan pembayaran Caxton, di London.(ABD)