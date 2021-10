Investor Tunggu Pertemuan The Fed Seret Rupiah ke Zona Merah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini melemah tipis imbas dari langkah investor yang masih menahan modalnya seiring dengan pantauan mereka terhadap komentar Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dan risalah pertemuan terbaru The Fed "Sebagian besar pasar mengharapkan pengumuman penurunan (tapering Fed) pada November, dan apa yang terjadi dengan komoditas dengan reli yang cukup luas saat ini," ucap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Selasa, 12 Oktober 2021.Sementara itu, melonjaknya harga energi dan dampak inflasi juga membuat Federal Reserve AS kemungkinan akan memulai pengurangan aset seperti yang direncanakan pada November 2021 dan menaikkan suku bunga pada 2022, meskipun laporan pekerjaan AS pada Jumat lalu mengecewakan.Namun, di seberang Atlantik nadanya sedikit berbeda. Tingkat inflasi saat ini di zona Euro tidak akan memicu tindakan kebijakan moneter karena pertumbuhan harga jasa dan upah tetap lemah."Bank sentral lainnya juga memperhatikan masalah harga, dengan Bank of England memberi sinyal akan menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi. Won Korea Selatan turun menjadi 1.200 per USD untuk pertama kalinya dalam 14 bulan setelah Bank of Korea mempertahankan suku bunganya stabil di 0,75 persen karena menurunkan keputusan kebijakannya pada hari sebelumnya," jelas Ibrahim.Dari faktor domestik, investor saat ini mencermati program pengampunan pajak atau Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) yang akan digelar lagi. Ketentuan itu seiring dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah diresmikan oleh Pemerintah dan DPR.Adapun jadwal pelaksanaan program pengampunan pajak ini akan berlaku mulai 1 Januari-30 Juni 2022. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT 2020."Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan," tuturnya.