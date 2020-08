Minim Stimulus, IHSG Berpeluang Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) pada perdagangan semalam ditutup melemah. Indeks Dow turun 0,38 persen, S&P 500 minus 0,80 persen, dan Nasdaq turun 1,69 persen. Aksi ambil untung terjadi setelah penguatan bursa saham AS dalam beberapa hari terakhir.Samuel Research Team mengungkapkan sentimen negatif datang dari tersendatnya negosiasi stimulus bantuan sosial baru antara partai Republik dengan Demokrat. Meski demikian, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pemerintah masih membuka ruang diskusi dengan kongres dari partai Demokrat."Di sisi lain, pasar juga memandang skeptis vaksin covid-19 yang dikembangkan oleh Rusia. Menurut WHO, vaksin buatan Rusia baru didaftarkan pada uji klinis fase I," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya, Rabu, 12 Agustus 2020.Para pelaku pasar juga mencermati dipilihnya Kamala Harris sebagai calon wakil presiden dari partai Demokrat. Kamala adalah perempuan kulit hitam pertama dan mantan jaksa agung yang akan mendampingi Joe Biden untuk bersaing dengan Trump di pemilu November 2020. Selain itu pasar juga menunggu data inflasi AS yang akan Keluar nanti malam."Hari ini kami meyakini IHSG berpeluang bergerak terbatas dengan kecenderungan melemah. Saat ini pemerintah tengah merancang dua stimulus untuk lapisan usaha mikro dan ultra mikro," sebutnya.Pertama, bansos berupa bantuan langsung tunai sebesar USD2,4 juta kepada 12 juta usaha mikro dengan anggaran sebesar USD30 triliun. Kedua, kredit modal kerja tanpa bunga sebesar USD2 juta per debitur usaha mikro maupun ultra mikro. Pagi ini indeks Nikkei dibuka naik 0,41 persen, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan flat 0,01 persen.Di sisi lain, Wall Street jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones menghentikan kenaikannya tujuh hari berturut-turut. Pelemahan terjadi karena meningkatnya ketidakpastian tentang kebuntuan atas kesepakatan stimulus fiskal di Washington.Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 104,53 poin atau 0,38 persen menjadi 27.686,91. Indeks S&P 500 merosot 26,78 poin atau 0,80 persen menjadi 3.333,69. Indeks Komposit Nasdaq ditutup terkoreksi 185,53 poin atau 1,69 persen menjadi 10.782,82.Indeks S&P 500 dan Dow Jones tercatat lebih tinggi pada sebagian besar sesi perdagangan. Sementara S&P 500 nyaris mendekati rekor penutupan tertinggi Februari, sebelum permulaan krisis virus korona di Amerika Serikat yang menyebabkan salah satu kehancuran paling dramatis dalam sejarah di Wall Street.Penurunan hari ini menyusul komentar pemimpin Senat AS dari Partai Republik Mitch McConnell, yang mengatakan kepada Fox News bahwa negosiator Gedung Putih belum berbicara dengan para pemimpin Demokrat di Kongres AS tentang undang-undang bantuan virus korona setelah pembicaraan macet pekan lalu.(ABD)