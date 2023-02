Pembukaan Perdagangan, IHSG Menguat Ketika Rupiah Tertekan

baca juga:: Ini Sentimen Domestik dan Mancanegara yang Pengaruhi IHSG

Rupiah melemah

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) berhasil bangkit pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.872 sampai dengan 6.924. IHSG naik 10,33 bps ke level 6.919 pada pembukaan perdagangan Senin, 6 Februari 2023. IHSG dalam setahun sudah naik sebanyak 2,68 persen. Volume perdagangan sebanyak 1,7 miliar.Sementara itu data unemployment rate Amerika Serikat pada periode Januari 2023 tercatat turun ke level 3,4 persen. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat juga menyatakan Nonfarm Payrolls meningkat menjadi 517 ribu pada periode Januari 2023, lebih tinggi dibanding periode akhir tahun lalu yang tercatat sebesar 260 ribu."Capaian tersebut di atas konsensus sebelumnya dan mencerminkan data tenaga kerja AS masih kuat sehingga menurunkan kekhawatiran adanya penurunan aktivitas manufaktur dan tingginya tingkat PHK," jelas Financial Expert Ajaib Sekuritas Chisty Maryani.Sementara itu menurut data dari Bloomberg, mata uang rupiah melemah 1,10 persen ke level Rp15.057 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.889 per USD.Melemahnya mata uang rupiah setelah data-data ekonomi AS mensinyalkan atas kenaikan suku bunga secara agresif oleh The Fed yang bisa mendorong daya tarik Dolar AS. Dolar index yang mengukur kekuatan mata uang paman sam terhadap mata uang dunia naik 0,14 persen dengan berada pada level 102.980.