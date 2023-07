Pembukaan Perdagangan, IHSG Naik 0,23%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG mendapatkan sentimen positif dari kenaikan laju bursa saham Wall Street kemarin. IHSG naik 0,26 persen atau 17,62 bps ke level 6.811 pada pembukaan perdagangan Rabu, 12 Juli 2023. Volume perdagangan terpantau sebesar 3,2 miliar lembar. Dalam setahun, IHSG sudah naik sebesar 1,11 persen.Bursa saham AS di Wall Street menghijau pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat. Bursa saham Wall Street kembali naik menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) pada pekan ini.Melansir CNBC International, Rabu, 12 Juli 2023, indeks Dow Jones (DJIA) naik 0,93 persen atau 317 bps ke level 34.261, Nasdaq naik 0,55 persen atau 75,22 bps ke level 13.760. Indeks S&P 500 naik 0,67 persen atau 29,73 bps.Saham-saham menguat adalah Activision Bliz naik 10,024 persen, Electronic Arts naik 5,2 persen, Airbnb naik 4,4 persen dan Etsy Inc naik 9,1 persen. Saham-saham yang melemah adalah Procter and Gamble melemah 0,5 persen, Verisign Inc melemah 5,047 persen, dan Merck & Co in yang melemah 1,14 persen.Investor menunggu data Indeks Harga Konsumen (IHK) inti untuk mengukur seberapa besar penurunan inflasi lebih lanjut selama Juni. Namun, meskipun inflasi secara keseluruhan diperkirakan telah turun, inflasi IHK inti diperkirakan masih akan tetap tinggi.