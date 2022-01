Perdagangan Pagi, Rupiah Melemah 32 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS (USD) pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah setelah sentimen kenaikan suku bunga The Fed yang bisa mengganggu negara emerging markets.Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 32 poin ke level Rp14.406 per USD pada pembukaan perdagangan Senin, 31 Januari 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.377 per USD.Adapun indeks dolar AS (USD Index) melemah 0,1 persen ke level 97,17 poin. USD melemah terhadap poundsterling, euro, serta dolar Australia. Dolar AS juga menguat terhadap mata uang yen Jepang.Pelaku pasar sekarang memperkirakan peluang lebih dari 90 persen dari setidaknya empat kenaikan suku bunga pada akhir tahun dan peluang 67 persen setidaknya lima kali kenaikan suku bunga."Dolar AS tersenyum lagi, mengacu pada kombinasi harga yang berubah-ubah dan sentimen risiko yang jauh lebih lemah," kata analis di Barclays.