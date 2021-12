BI: Gara-gara 90% Perdagangan dan Investasi RI-Tongkok Pakai Dolar AS, Rupiah Sering Jeblok!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti kesal dengan masifnya penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan bilateral Indonesia dengan Tiongkok. Hubungan kedua negara bak sahabat ini masih mempercayakan mata uang negara lain dalam berinvestasi, termasuk di sektor perdagangan."Peningkatan hubungan Indonesia dengan Tiongkok belum tercermin dalam penggunaan mata uang . Mayoritas mata uang yang digunakan masih dolar AS dengan menyumbang sekitar 80 persen sampai 90 persen dari total transaksi," ujar Destry dalam webinar virtual Indonesia-Southern China Business Forum 2021, dikutip Minggu, 26 Desember 2021.Gara-gara hal ini, sebut Destry, nilai tukar rupiah terus bergejolak dan sering jeblok. Meskipun secara fundamental dan mekanisme pasar, stabilitas mata uang Garuda masih terjaga.Guna meminimalisasi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) pada September 2021 telah memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) antara Indonesia dan Tiongkok."Selain dapat mengurangi volatilitas rupiah terhadap dolar AS, LCS ini juga untuk mendorong investasi dan perdagangan oleh investor asing, Kedepannya, kami akan terus menggali potensi LCS di negara lain termasuk untuk proposal pengiriman uang," urai dia.Ia menyampaikan bahwa implementasi LCS memberikan banyak manfaat. Antara lain biaya konversi transaksi yang lebih efisien, tersedianya alternatif pembiayaan ekspor atas peluang investasi secara langsung dalam mata uang lokal, tersedianya instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal, serta diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi.Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCS menggunakan rupiah dan yuan, BI dan PBC telah menunjuk 20 bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Terdiri dari 12 bank dari Indonesia dan delapan dari Tiongkok.Meski implementasi LCS antara Indonesia dengan Tiongkok baru berjalan tiga bulan, namun transaksi perdagangan dan investasi menggunakan rupiah dan yuan tersebut sudah mencapai USD15 juta secara rata-rata per bulannya."Untuk Tiongkok yang baru memulai LCS September 2021, menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dengan rata-rata transaksi bulanan berkisar USD15 juta per bulan dalam tiga bulan terakhir," pungkas Destry.