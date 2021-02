Balik Arah, Kurs Rupiah Pagi Ini Tancap Gas!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini langsung tancap gas ke zona hijau. Mata uang Garuda ini berbalik menguat dari pelemahannya pada pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 8 Februari 2021, rupiah menguat 15 poin atau setara 0,11 persen menjadi Rp14.015 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.030 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang berada di posisi Rp14.017,5 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.015-Rp14.017 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar minus 0,25 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.060 per USD.Pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah tipis dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.030 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 15 poin atau setara 0,11 persen.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya menilai terkoreksinya data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 menjadi salah satu faktor pelemahan nilai tukar rupiah pada perdagangan pekan kemarin. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi hingga minus 2,07 persen (yoy)."Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2020 dan sepanjang tahun 2020 masih terkontraksi sebesar minus 2,07 persen (yoy)," ujar Ibrahim, Jumat, 5 Februari 2021 lalu.Adapun dari sisi eksternal, analis dan investor saat ini sedang menimbang apakah kekuatan dolar tahun ini adalah penyesuaian posisi sementara setelah penurunan tujuh persen untuk indeks dolar pada 2020. Atau kondisi tersebut malah menjadi pergeseran jangka panjang dari pesimisme dolar."Jeleknya data baik dari eksternal maupun internal membuat mata uang rupiah melemah tipis, dan ini bisa terlihat dari keluarnya arus modal asing dari pasar finansial dalam negeri," ungkapnya.(AHL)