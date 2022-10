Menanti Hasil Rapat The Fed, Rupiah Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, melemah menunggu pengumuman hasil rapat bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Rupiah ditutup melemah 44 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp15.598 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.554 per USD."Pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga setidaknya 75 basis poin oleh The Federal Reserve pada Rabu nanti," kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dilansir Antara, Senin, 31 Oktober 2022.Data pada akhir pekan lalu, menunjukkan belanja konsumen AS naik lebih kuat dari yang diperkirakan pada September, sementara tekanan inflasi yang mendasari terus menggelembung.The Fed diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga 75 basis poin (bps) setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) minggu ini, ketika pembuat kebijakan mengumumkan keputusan mereka pada Rabu, 2 November 2022."Pelaku pasar juga bertaruh tanda-tanda dari beberapa tekanan inflasi yang berkurang akan mendorong The Fed untuk melunakkan sikap hawkish-nya dalam beberapa bulan mendatang," ujar Ibrahim.Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar juga menanti data inflasi Oktober 2022 yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, 1 November 2022 besok.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp15.569 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.567 per USD hingga Rp15.611 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin melemah ke posisi Rp15.596 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.542 per USD.