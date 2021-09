IHSG Diprediksi Melemah, Saham-Saham Ini Jadi Rekomendasi untuk Dikoleksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper memprediksi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan melemah. Secara teknikal, candlestick membentuk hanging man doji yang mengindikasikan potensi indeks bakal terkoreksi."IHSG diprediksi melemah dan diperdagangkan di level support 6.100-6.125 dan resistance 6.166-6.182," sebut Dennies, dalam riset hariannya, Rabu, 1 September 2021.Menurutnya investor masih akan mencermati perkembangan terkait kebijakan tapering di Amerika Serikat, kasus covid-19, dan keputusan pemerintah untuk kembali memperpanjang PPKM meskipun jumlah kasus harian sudah turun cukup signifikan.Tak hanya itu, pelemahan IHSG juga dipicu oleh pergerakan yang terjadi pada bursa global yakni bursa Amerika Serikat. Dow Jones ditutup melemah 0,11 persen, Nasdaq ditutup melemah 0,04 persen, dan S&P 500 ditutup melemah 0,13 persen."Bursa saham AS ditutup melemah secara menyeluruh. Hal in didorong oleh hari terakhir perdagangan untuk Agustus sehingga beberapa investor besar melakukan rebalancing portofolio," jelasnya.Dennies menjelaskan, beberapa di antaranya mengurangi eksposur terhadap saham AS dengan alasan penyebaran covid-19 di AS masih belum terkendali dan antisipasi hasil rapat The Fed terkait tapering. "Dalam waktu dekat ini investor akan fokus pada data ekonomi terkait pengangguran dan jumlah pekerjaan baru yang akan rilis pada Jumat besok," jelasnya.Adapun untuk perdagangan hari ini Dennies merekomendasikan saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan rating trading sell. Lalu saham PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dengan rating trading hold, serta saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dengan rating trading add.Selain itu, Dennies merekomendasikan tiga saham yang bisa dicermati lainnya, di antaranya saham PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).(ABD)