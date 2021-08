Marak Sentimen Tapering Off, IHSG Naik 0,64%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam rentang 5.983 hingga 6.030. IHSG berhasil melanjutkan kenaikan meskipun sentimen tapering off sedang mengemuka. IHSG naik 0,64 persen atau 38,45 poin ke level 6.030 pada penutupan perdagangan Jumat, 20 Agustus 2021. Volume perdagangan sebesar 20 miliar. Dalam setahun IHSG naik 13,65 persen. Aksi beli asing terpantau sebesar Rp156 miliar. Sebanyak 350 saham naik dan 240 saham turun.Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi menjelaskan pergerakan IHSG pada perdagangan di akhir pekan ini diprediksi tertahan dan cenderung melemah. Pelemahan dipicu oleh potensi keluarnya arus modal dari negara berkembang akibat komentar The Fed mengenai masa depan stimulus pembelian aset yang akan berakhir lebih cepat."Dari dalam negeri investor mencermati potensi arus modal keluar yang mengancam akibat dari prospek pengurangan stimulus The Fed," kata Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi, dalam riset hariannya, Jumat, 20 Agustus 2021.Sementara jika mengacu pergerakan bursa global, Lanjar menjelaskan, bursa Asia dibuka berhati-hati pada hari ini karena kekhawatiran virus delta, pelemahan komoditas, penguatan USD, dan prospek pengurangan stimulus The Fed yang akan membebani prospek ekonomi ke depan.Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 50 poin atau 0,35 persen ke level Rp14.452 per USD. Yahoo Finance merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.450 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah ke level Rp14.464 per USD.(SAW)