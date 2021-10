Rupiah Diprediksi Berdiri di Panggung Kemenangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat. Hal tersebut seiring tak bertenaganya mata uang Paman Sam dan tertekannya imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) di tengah rencana The Fed memberlakukan tapering pada November 2021."Rupiah mungkin bisa menguat terhadap dolar AS hari ini dengan melemahnya dolar AS terhadap nilai tukar lainnya dan turunnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 14 Oktober 2021.Selain itu, lanjut Ariston, sentimen pasar terhadap risiko yang membaik karena laporan pendapatan perusahaan di AS dan Eropa dirilis lebih bagus dari ekspektasi, juga bisa mendorong penguatan rupiah."Kenaikan harga komoditi yang menyumbang surplus neraca perdagangan RI juga masih membantu penguatan rupiah," ujar Ariston.Tapi di sisi lain, data inflasi AS pada September yang dirilis semalam mengkonfirmasi kemungkinan tapering pada November ataupun Desember tahun ini. Data masih menunjukkan tren kenaikan melebihi ekspektasi.Selain itu, notulen rapat kebijakan moneter bank sentral AS The Fed yang dirilis dini hari tadi juga memberikan indikasi tapering akan dijalankan pada pertengahan November atau Desember.Ariston menambahkan, pasar menunjukkan keyakinan lebih bahwa tingkat suku bunga AS akan dinaikkan pada September 2022, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada Desember 2022. "Oleh karena itu, dengan masih terbukanya kebijakan pengetatan moneter AS dalam waktu dekat, penguatan rupiah bisa jadi tidak akan terlalu dalam hari ini," kata Ariston.Dari domestik, jumlah kasus harian covid-19 pada Rabu, 13 Oktober, mencapai 1.233 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,23 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 48 kasus sehingga totalnya mencapai 142.811 kasus.Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 2.259 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,07 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 20.551 kasus.Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 102,69 juta orang dan vaksin dosis kedua 59,41 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi bergerak ke kisaran Rp14.200 per USD hingga Rp14.230 per USD.