Akhir Pekan, Kurs Rupiah Sukses Gilas Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.366 per USD. Mata uang Garuda berhasil meredam keperkasaan mata uang Paman Sam di tengah keputusan The Fed yang memberlakukan tapering di bulan ini.Mengutip Bloomberg, Jumat, 5 November 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menanjak ke level Rp14.357 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.355 hingga Rp14.374 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.326 per USD.Sementara itu, dolar menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Investor mengatur ulang ekspektasi kebijakan moneter setelah The Fed mengulangi pernyataannya inflasi tinggi hanya sementara, dan bank sentral Inggris (BoE) membuat pasar lengah dengan mempertahankan suku bunga stabil, mengirim sterling tergelincir.BoE mengatakan sebagian besar anggota kebijakannya masih berpikir ada nilai sedang menunggu lebih banyak data di pasar tenaga kerja. The Fed mengumumkan pemotongan bulanan USD15 miliar menjadi USD120 miliar dalam pembelian aset bulanan, dengan Ketua Jerome Powell mengatakan dia tidak terburu-buru untuk menaikkan biaya pinjaman.Selain itu, Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde mendorong kembali spekulasi pasar untuk kenaikan suku bunga paling cepat Oktober 2022 dan mengatakan sangat tidak mungkin langkah seperti itu akan terjadi pada 2022."Pasar benar-benar harus mengatur ulang dirinya sendiri sejauh seberapa cepat beberapa bank sentral utama ini akan mengetatkan kebijakan," kata Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya.Sementara The Fed mungkin masih tertinggal dari beberapa rekan-rekannya dalam menaikkan suku bunga, kebijakan akomodatifnya akan memacu pertumbuhan ekonomi dan melanjutkan tema luar biasa Amerika keluar dari pandemi. "Mendukung greenback," katanya.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya berayun kembali dari terendah 93,80 tak lama setelah pengumuman Fed pada Rabu, 3 November, ke level 94.327 pada Kamis, 4 November, pukul 15.30 waktu setempat.