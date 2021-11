Rupiah Akhir Pekan Cerah Didorong Data Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan akhir pekan ini mengalami penguatan. Kenaikan mata uang Garuda tersebut imbas data positif ekonomi Indonesia yang tumbuh 3,51 persen pada kuartal III-2021, berbanding terbalik dengan periode sama 2020 yang terkontraksi 3,49 persen.

"Dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) kalau dihitung pertumbuhan kuartal ketiga 2021, perekonomian tumbuh 1,55 persen secara kuartal ke kuartal dan 3,51 persen kalau dibandingkan kuartal ketiga 2020," ucap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Jumat, 5 November 2021.Menurut Ibrahim, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mitra dagang yang tercatat positif pada kuartal ketiga 2021. Tiongkok tumbuh 4,9 persen, Amerika Serikat (AS) tumbuh 4,9 persen, Singapura tumbuh 6,5 persen, Korea Selatan tumbuh 4 persen, Hong Kong tumbuh 5,4 persen, dan Uni Eropa tumbuh 3,9 persen."Sebelumnya, baik pemerintah maupun para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 3,9 persen sampai 4,3 persen pada kuartal III-2021. Proyeksi itu di atas batas minimal sebelumnya empat persen, dan perkiraan angka tersebut meleset dari yang diprediksi," tuturnya.Menurut para pelaku pasar, proyeksi ini sejatinya tetap memberi optimisme pada pemulihan ekonomi Indonesia, meski tidak setinggi asumsi awal. Begitu juga bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen pada kuartal II-2021.Namun seiring menurunnya covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah diturunkan ke level I diharapkan ekonomi di kuartal IV-2021 akan tumbuh di atas kuartal sebelumnya dan bisa mencapai di level empat persen sampai lima persen."Sehingga, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan berada di kisaran empat persen sekaligus membawa Indonesia lepas dari jurang resesi ekonomi," urai Ibrahim.Dari faktor global, dolar AS berada di jalur untuk kenaikan pekan kedua secara berturut-turut terhadap mata uang utama, menjelang laporan pekerjaan utama AS yang dapat mempengaruhi waktu kenaikan suku bunga Federal Reserve.Ibrahim menuturkan bahwa investor telah dipaksa untuk mengatur ulang ekspektasi kebijakan moneter pekan ini, setelah beberapa bank sentral global terbesar menjatuhkan taruhan untuk kenaikan suku bunga di awal.Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunganya stabil di 0,10 persen saat memberikan keputusannya pada Kamis kemarin. Langkah itu mengejutkan investor yang bertaruh bahwa BoE akan menjadi salah satu bank sentral utama pertama yang menaikkan suku bunga sejak covid-19."Bank Sentral Eropa (ECB) juga menambahkan paduan suara yang dovish. Anggota dewan ECB Isabel Schnabel mengatakan pada hari Kamis bahwa meskipun bank sentral menyadari kekhawatiran tentang inflasi yang tinggi, sangat tidak mungkin untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2022," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.331 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik sebanyak 35 poin atau setara 0,24 persen dari posisi Rp14.366 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di level Rp14.325 per USD. Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.374 per USD atau turun 47 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.327 per USD."Untuk perdagangan minggu depan tepatnya Senin, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat terbatas di rentang Rp14.310 per USD hingga Rp14.350 per USD," pungkas Ibrahim.