Generasi Muda Harus Sehat Finansial

OCBC NISP terus menyiapkan generasi muda yang sehat secara finansial (financially fit). Persiapan ini pun butuh langkah besar.Persiapan ini mulai dari meningkatkan pemahaman dasar finansial (knowledge), memperbaiki kebiasaan manajemen keuangan yang salah (behaviour), dan meluruskan mindset terkait finansial yang keliru agar generasi muda dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat (attitude).Kondisi ini dilakukan perseroan sebagai inovasi untuk mewujudkan generasi yang memiliki kondisi finansial secara fit melalui Nge-Gym Finansial. Ini merupakan rangkaian Financial Fitness yang membahas solusi dari isu dan permasalahan finansial.Menurut Direktur Bank OCBC NISP Ka Jit, nantinya generasi muda diharuskan melakukan Financial Fitness Quick Check-up. Tujuannya, agar mendapatkan pemahaman seberapa fit pengelolaan keuangan mereka saat ini."Saya berharap ajakan Nge-Gym Finansial dari NYALA OCBC NISP bisa merangkul masyarakat, khususnya generasi muda untuk meraih kondisi yang financially fit," ujar Direktur Bank OCBC NISP Ka Jit, Rabu, 7 Juli 2021.Check-up ini akan menggali kebiasaan-kebiasaaan generasi muda terkait keuangan. Misalnya, apakah mereka suka mengedukasi diri tentang perencanaan keuangan, apakah alokasi anggaran bulanan sudah tepat, apakah rajin melakukan pencatatan keuangan, dan berbagai habit finansial yang sehat lainnya.Hal tersebut akan dijadikan pengukuran untuk menentukan seberapa fit keuangan peserta, dan juga Kelas Financial Fitness cocok, apakah tepat sesuai dengan kebutuhan generasi muda."Dengan rangkaian kelas Financial Fitness yang didukung oleh NYALA Financial Fitness Coaches, kami berharap bisa mengedukasi, mengarahkan, mendukung, dan membentuk kebiasaan keuangan yang baik," tambah Marketing Comunication Division Head, Amir Widjaja.Senada, Deddy Corbuzier selaku Financial Fitness Director NYALA|OCBC NISP menyampaikan tak hanya program kebugaran fisik, bugar secara finansial juga membutuhkan disiplin, komitmen, dan persistensi dalam berjuang mengubah cara kita mengelola keuangan yang didukung dengan latihan, general check-up, serta bimbingan dari coach/trainer."Kelas-kelas Financial Fitness menjadi penting untuk dihadiri, sama seperti kita menghadiri kelas-kelas kebugaran di gym. Kelas kebugaran menjadi menarik karena ada coaches yang membantu kita, serta akses untuk bertanya langsung, dan ada teman-teman sekelas untuk berbagi semangat sehat. Saya mengajak semua generasi muda untuk mulai #FinanciallyFit," papar Deddy.Adapun rangkaian kelas di antaranya, NYALA Financial Fitness Coaches, Komunitas Ruang meNYALA, platform edukasi www.ruangmenyala.com, dan Ruang MeNYALA Financial Fitness Gym.(FIR)