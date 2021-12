Rupiah Pagi Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Dolar melemah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di level Rp14.346 per USD. Mata uang Garuda sukses menghantam mata uang Paman Sam di tengah kekhawatiran varian baru covid-19 yang bernama Omicron.Mengutip Bloomberg, Kamis, 2 Desember 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.357 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.356 hingga Rp14.365 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.323 per USD.Sementara itu, dolar AS pulih dari kerugian sesi sebelumnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah laporan varian baru virus Omicron menyebar dan harga minyak turun, merugikan mata uang komoditas.Indeks dolar terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,1 persen di sore hari di New York setelah jatuh 0,3 persen di pagi hari. Greenback naik terhadap dolar Kanada, Australia dan Selandia Baru serta terhadap euro dan pound Inggris."Apa yang Anda lihat adalah langkah risk-off klasik di pasar valas dan itu berarti dolar mengungguli mata uang komoditas," kata Analis Valuta Asing Independen Erik Bregar.Namun, dolar melemah terhadap mata uang yen Jepang, yang sering dilihat sebagai tempat yang lebih aman, turun 0,3 persen menjadi 112,805 yen. Pergeseran tersebut menggarisbawahi kerapuhan kurs valuta asing dari jam ke jam.Hal itu karena para pedagang mempertimbangkan apa yang mungkin dilakukan varian Omicron terhadap rencana yang diisyaratkan oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell untuk bergerak lebih cepat menaikkan suku bunga AS. Varian ini menjadi dominan di Afrika Selatan dan telah muncul di Amerika Serikat."Kami mendapatkan klaim yang bertentangan tentang varian baru ini, dan komentar Powell benar-benar membuat pasar bingung," pungkas Kepala Strategi Pasar Bannockburn Global Forex Marc Chandler.