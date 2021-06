Ibu Kota Digempur Virus, Rupiah Kian Tergerus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini kembali tertekan imbas lonjakan covid-19 di DKI Jakarta. Meski telah diterapkan PPKM berskala mikro , nyatanya tidak efektif membendung laju penyebaran covid-19 di Ibu Kota."Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta terlampau lemah membendung gelombang tinggi sebaran korona yang sekarang ini sudah bermutasi menjadi sejumlah varian baru yang telah terkonfirmasi masuk Jakarta, seperti varian B117 dan B1617," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 16 Juni 2021.Ibrahim menjelaskan, dua varian baru itu memiliki daya tular 10 kali lebih cepat dari varian asli korona. Sehingga, PPKM skala mikro dinilai bukan perisai yang aman untuk melindungi masyarakat Jakarta dari incaran wabah pandemi ini."Diibaratkan perang, gempuran korona di Jakarta saat ini adalah pasukan mematikan yang memberondong dengan peralatan tempur mutakhir, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu menahan gempuran musuh dengan peralatan tradisional. Ini jelas sangat tidak seimbang dan butuh inovasi kebijakan yang lebih modern untuk melawannya," tegas dia.Oleh karena itu, usulnya, ada beberapa opsi yang harus dilakukan Pemerintah DKI Jakarta. Opsi yang mesti dilakukan agar tsunami covid-19 tidak menerjang Jakarta adalah dengan melakukan lockdown total, dibarengi dengan vaksinasi."Dalam lockdown total, semua kegiatan di dalam kota diberhentikan sementara sehingga tidak ada mobilitas masyarakat yang dapat memicu penularan. Strategi seperti ini diyakini dapat menaklukkan musuh tak kasat mata itu, walaupun akan berdampak terhadap perekonomian. Namun yang terpenting kesehatan masyarakat harus yang utama," tutur Ibrahim.Dari faktor eksternal, Federal Reserve AS mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari terakhir meskipun pertemuan dua hari itu diperkirakan akan mencapai puncaknya pada keputusan yang tidak berubah tentang suku bunga, pembelian obligasi bulanan, dan latar belakang inflasi yang meningkat tajam karena ekonomi negara itu membuat pemulihan yang solid. Kondisi tersebut justru membuat para pelaku pasar tetap waspada."The Fed diperkirakan akan membiarkan kebijakan tidak berubah dan sekali lagi mengecilkan pembicaraan lancip. Meskipun demikian, pasar akan mencari petunjuk apakah The Fed mulai mengakui bahwa inflasi mungkin tidak sementara seperti yang diperkirakan," urainya.Ibrahim bilang, tekanan inflasi ini menimbulkan kekhawatiran sehingga memunculkan kejutan hawkish. Hal ini dilatarbelakangi oleh data inflasi grosir yang melonjak ke level rekor, hanya seminggu setelah harga konsumen naik ke level tertinggi sejak 2008.Menyeimbangkan hal ini, data penjualan ritel pada Mei 2021 lebih lemah dari yang diharapkan pada hari Selasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen lebih lemah, tulang punggung ekonomi, bahkan jika rilis April direvisi lebih tinggi."Bahkan jika ada beberapa kekhawatiran tentang Fed yang berubah hawkish dan pergerakan di pasar valuta asing yang akhir-akhir ini terbatas, menunjukkan bahwa banyak yang masih percaya pada komitmen Fed untuk memberikan sinyal yang jelas sebelum mengambil langkah pada kebijakan moneter," tutur Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.237 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 12 poin atau setara 0,09 persen dari posisi Rp14.225 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.235 per USD. Rupiah melemah tipis enam poin atau setara 0,04 persen dari Rp14.241 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.257 per USD atau melemah 13 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.244 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.220 per USD hingga Rp14.260 per USD," tutup Ibrahim.(DEV)