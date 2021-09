Sesi Siang, Kurs Rupiah Tebar Pesona Meski Evergrande dan Tapering Menghantui

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan di sesi siang ini berakhir menguat di tengah isu krisis likuiditas yang dialami Evergrande dan rencana tapering oleh Federal Reserve. Pada pagi tadi, mata uang Garuda dibuka di posisi Rp14.255 per USD atau melemah ketimbang hari sebelumnya yang ditutup di level Rp14.242 per USD.Mengutip Bloomberg, Selasa, 21 September 2021, nilai tukar rupiah pada sesi siang bertengger di level Rpp14.240 per USD, menguat sebanyak 0,02 persen atau setara 2,5 poin. Sampai siang ini, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.236 hingga Rp14.255 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.191 per USD.Sementara itu, kurs USD terus menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), saat yuan Tiongkok di pasar luar negeri melemah terhadap greenback ke level terendah dalam hampir sebulan. Kekhawatiran tentang dampak dari masalah solvabilitas pengembang properti Evergrande menakuti pasar keuangan dan mengangkat mata uang safe-haven.Sentimen pasar diguncang oleh raksasa properti Tiongkok, Evergrande, yang mencoba mengumpulkan dana untuk membayar para pemberi pinjaman, pemasok, dan investor. Pada Kamis pekan lalu, yuan menguat ke level tertinggi dalam tiga bulan di 6,4226 per dolar sebelum berbalik dipicu sentimen Evergrande yang kian memburuk.Langkah itu dipertajam pada Senin pekan ini setelah peringatan dari regulator Tiongkok bahwa kebangkrutan perusahaan dapat memicu risiko yang lebih luas dalam sistem keuangan negara jika tidak stabil.Analis di Wells Fargo mengatakan mereka memperkirakan dolar akan mencapai 6,60 per yuan dalam bulan depan. Yuan Tiongkok di perdagangan luar negeri terakhir melemah terhadap greenback di 6,4839 per dolar.Dolar dan mata uang safe-haven lainnya seperti yen Jepang dan franc Swiss menguat karena sentimen penghindaran risiko, yang membuat indeks S&P 500 Wall Street melaju untuk persentase penurunan satu hari terbesar dalam 11 bulan. Indeks dolar naik 0,025 persen, dengan euro tidak berubah pada 1,1725 dolar.