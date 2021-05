PLN Cetak Laba Bersih Rp5,2 Triliun di Kuartal I

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan perolehan laba tersebut ditopang oleh konsumsi, perbaikan kondisi kurs rupiah serta stabilitas ekonomi.



"Peningkatan laba ini disebabkan penurunan rugi selisih kurs," ujar Zulkifli saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta.

Zulkifli menjelaskan total penjualan listrik Januari hingga Maret 2021 tercatat 62,9 ribu gigawatt hour (GWH). Sedangkan susut jaringan pada kuartal pertama tahun ini mencapai 8,96 persen.



Dari sisi keandalan operasi mengalami perbaikan. Durasi padam pada kuartal pertama tahun ini mencapai 161,6 menit per pelanggan lebih baik daripada periode yang sama tahun lalu 278,3 menit per pelanggan.



Sementara itu, total aset per 30 April 2021 sebesar Rp1.599,5 triliun naik sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 (audited). Zulkifli mengungkapkan kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan piutang usaha dan pajak dibayar dimuka.



Adapun total liabilitas per 30 April sebesar Rp655,7 triliun naik sebesar satu persen dibandingkan posisi akhir tahun 2020 dikarenakan adanya kenaikan utang usaha.



Selain itu, saldo interest bearing debt per April sebesar Rp448,6 triliun atau turun sebesar 0,8 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp452,4 triliun.



"Penurunan ini terutama disebabkan adanya pelunasan lebih besar dibandingkan penarikan utang baru," jelas Zulkifli.

Untuk EBITDA hingga April sebesar Rp34,2 triliun atau 41,9 persen dari yang ditetapkan dalam RKAP sebesar Rp81,5 triliun dengan EBITDA margin 29,1 persen. Perolehan ini naik 16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu karena peningkatan laba usaha.