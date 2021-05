Kurs Rupiah Pagi Bungkam Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mengutip Bloomberg, Kamis, 27 Mei 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.300 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.300 hingga Rp14.319 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.138 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami kenaikan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,44 persen menjadi 90,0426.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2193 dari USD1,2253 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4124 dari USD1,4148 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7745 dibandingkan dengan USD0,7754.Sedangkan dolar AS dibeli 109,12 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,71 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian dolar AS naik menjadi 0,8976 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8951 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2112 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2060 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), didukung oleh keuntungan yang solid di sektor energi. Mulai membaiknya perekonomian AS sejalan dengan gencarnya program vaksinasi covid-19 sedikit banyak memberi efek positif terhadap gerak Wall StreetIndeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 10,59 poin atau 0,03 persen menjadi 34.323,05. Sedangkan indeks S&P 500 melesat 7,86 poin atau 0,19 persen menjadi 4.195,99. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 80,82 poin atau 0,59 persen menjadi 13.738,00.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi dan kebijakan konsumen masing-masing naik 0,93 persen dan 0,9 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor perawatan kesehatan tergelincir 0,56 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.