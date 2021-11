Kurs Rupiah Pagi Stagnan di Rp14.220/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Data AS

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau stabil ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.220 per USD. Mata uang Garuda belum mampu menggilas mata uang Paman Sam seiring ketidakpastian masih menghantui akibat tapering The Fed dan lonjakan inflasi Amerika Serikat (AS) Mengutip Bloomberg, Jumat, 19 November 2021, perdagangan pagi dibuka stagnan di posisi Rp14.220 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.211 hingga Rp14.220 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.171 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat mundur sedikit dari level tertinggi 16-bulan pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Para pedagang menilai apakah lonjakan mata uang AS baru-baru ini, didorong oleh ekspektasi pengetatan bank-bank sentral yang berbeda di tengah lonjakan inflasi di seluruh dunia, sudah terlalu jauh.Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya, mencapai tertinggi sejak pertengahan Juli 2020 pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) di 96,226, tetapi terakhir turun 0,272 persen pada 95,553."Kami telah mengalami pergerakan dolar yang sangat besar dalam beberapa minggu terakhir, dan saya pikir kami sedang mengambil jeda sekarang," kata Ahli Strategi Mata Uang Wells Fargo Securities Erik Nelson.Data AS baru-baru ini menunjukkan inflasi pada Oktober berjalan pada titik terpanas sejak 1990, sementara angka penjualan ritel melampaui perkiraan, membuat pasar memperkirakan kenaikan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve daripada yang telah diantisipasi, mendorong greenback menguat."Dolar telah mengalami reli penuh dan sekarang pasar akan mundur dan menilai apakah memang tema inflasi berlanjut pada kecepatan yang diperkirakan semua orang," kata Direktur Pelaksana Strategi Valas BK Asset Management Boris Schlossberg."Jika itu benar, maka tidak ada yang menghentikannya, tetapi saya pikir jika angka-angka mulai sedikit lebih dingin saat kita maju, Anda pasti akan melihat sedikit kemunduran dolar di seluruh papan," pungkasnya.