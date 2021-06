Pasar Tunggu Respons Kebijakan Moneter The Fed, Rupiah Terkoreksi

"Federal Reserve AS memulai pertemuan kebijakan dua hari terakhir pada Selasa malam dengan latar belakang inflasi yang meningkat tajam karena ekonomi negara itu membuat pemulihan yang solid karena secara bertahap dibuka kembali," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 15 Juni 2021.



Adapun data harga konsumen AS, termasuk indeks harga konsumen, yang dirilis awal bulan juga memberi dorongan pada pergerakan emas. Namun, meningkatnya kekhawatiran inflasi dapat berarti penurunan aset lebih awal dari perkiraan. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

"Investor secara luas mengharapkan pengumuman seperti itu di kuartal berikutnya, bahkan ketika pemulihan di pasar kerja AS tetap tidak merata," jelas Ibrahim.



Pejabat The Fed, yang dipimpin oleh Ketua Jerome Powell, telah bersikeras bahwa tekanan inflasi ini akan bersifat sementara dan pengaturan moneter yang sangat mudah akan tetap berlaku untuk beberapa waktu mendatang.



Namun dengan posisi yang sangat sarat terhadap dolar, para pedagang waspada terhadap setiap perubahan nada dengan potensi diskusi tentang pengurangan pembelian obligasi.



"Pertemuan The Fed adalah acara besar terakhir sebelum periode musim panas, dan kemungkinan akan mengatur nada pasar untuk beberapa minggu mendatang. Kami berharap kehati-hatian akan menang dan dolar pada akhirnya mungkin kehilangan beberapa dukungan," tuturnya. Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini tertekan imbas sentimen negatif eksternal. Salah satunya terkait jelang keputusan kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve terhadap inflasi."Federal Reserve AS memulai pertemuan kebijakan dua hari terakhir pada Selasa malam dengan latar belakang inflasi yang meningkat tajam karena ekonomi negara itu membuat pemulihan yang solid karena secara bertahap dibuka kembali," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 15 Juni 2021.Adapun data harga konsumen AS, termasuk indeks harga konsumen, yang dirilis awal bulan juga memberi dorongan pada pergerakan emas. Namun, meningkatnya kekhawatiran inflasi dapat berarti penurunan aset lebih awal dari perkiraan."Investor secara luas mengharapkan pengumuman seperti itu di kuartal berikutnya, bahkan ketika pemulihan di pasar kerja AS tetap tidak merata," jelas Ibrahim.Pejabat The Fed, yang dipimpin oleh Ketua Jerome Powell, telah bersikeras bahwa tekanan inflasi ini akan bersifat sementara dan pengaturan moneter yang sangat mudah akan tetap berlaku untuk beberapa waktu mendatang.Namun dengan posisi yang sangat sarat terhadap dolar, para pedagang waspada terhadap setiap perubahan nada dengan potensi diskusi tentang pengurangan pembelian obligasi."Pertemuan The Fed adalah acara besar terakhir sebelum periode musim panas, dan kemungkinan akan mengatur nada pasar untuk beberapa minggu mendatang. Kami berharap kehati-hatian akan menang dan dolar pada akhirnya mungkin kehilangan beberapa dukungan," tuturnya.

"Karena pejabat The Fed akan menggunakan angka-angka ini untuk membantu memandu keputusan mereka. Hampir 60 persen ekonom mengharapkan pengumuman yang meruncing pada kuartal berikutnya," ungkap Ibrahim.



Mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.225 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 23 poin atau setara 0,16 persen dari posisi Rp14.202 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di posisi Rp14.220 per USD. Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.2244 per USD atau melemah 22 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.222 per USD.



"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.200 per USD hingga Rp14.250 per USD," pungkas Ibrahim.

Menjelang pernyataan The Fed dan konferensi pers pada Rabu, pasar akan mengamati penjualan ritel AS dan data PPI untuk Mei, serta survei manufaktur NY Empire State pada Selasa.(Des)