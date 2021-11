Sambut Awal Pekan, IHSG Turun 0,58%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) turun pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.552 hingga 6.627. IHSG alami aksi profit taking di tengah naiknya bursa saham Amerika Serikat (AS). IHSG turun 0,58 persen atau 38,26 poin ke level 6.552 pada penutupan perdagangan Senin, 1 November 2021. Volume perdagangan sebesar 18,2 miliar pada hari ini. Dalam setahun IHSG sudah naik 28,53 persen.Pada akhir pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat. Indeks Dow Jones naik 0,25 persen, S&P 500 menguat 0,19 persen, dan Nasdaq menanjak 0,33 persen. Topik hangat di pasar AS minggu ini antara lain hasil pertemuan FOMC Fed, rilis data manufaktur PMI dari beberapa negara Eropa, dan data non-farm payroll AS.Sementara itu, Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.274 per USD atau turun 107 poin atau 0,76 persen. Yahoo Finance merekam mata uang rupiah ke level Rp14.255 per USD atau turun 87 poin atau 0,61 persen. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.235 per USD.