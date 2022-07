Berkat Kenaikan Cadangan Devisa, Rupiah Akhirnya 'Pukul Mundur' Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan ditutup menguat, ditopang oleh kenaikan cadangan devisa Indonesia. Rupiah ditutup menguat 23 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.979 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.002 per USD."Penguatan rupiah karena kemarin publikasi data cadangan devisa yang lebih baik, yang ternyata mengalami kenaikan di tengah tingginya volatilitas pasar," kata Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya saat dihubungi, Jumat, 8 Juli 2022. Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia meningkat pada Juni 2022 menjadi USD136,4 miliar dibandingkan dengan Mei 2022 yang sebesar USD135,6 miliar.Peningkatan posisi cadangan devisa pada Juni 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan obligasi global atau global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.Dari eksternal, pelaku pasar menunggu data pekerjaan AS pada Jumat waktu setempat dan indeks harga konsumen minggu depan, yang akan menandakan laju inflasi dan apakah The Federal Reserve akan terus secara agresif menaikkan suku bunga ketika pembuat kebijakan bertemu berikutnya pada 26-27 Juli 2022.Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin akhir bulan ini dan kemungkinan besar akan memberikan kenaikan 50 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya pada September. Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.981 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.968 per USD hingga Rp14.998 per USD.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi Rp14.981 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.986 per USD.