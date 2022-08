2 Faktor Ini Bakal Hambat Gerak IHSG

Baca juga: Data Ekonomi Tiongkok Tekan Harga Minyak Dunia

(ANN)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah usai Hari Ulang Tahun ke-77 RI. Pelemahan dipicu oleh data Tiongkok dan penantian risalah The Fed."Data ekonomi Tiongkok yang buruk, dan penantian akan risalah The Fed akan menjadi menjadi dua faktor kunci pergerakan pasar hari ini," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, Kamis, 18 Agustus 2022.Ia menjelaskan, Tiongkok memberikan pasar kejutan dengan memangkas tingkat suku bunga mereka kemarin. Perlambatan ekonomi Tiongkok terus semakin dalam pada Juli, yang didominasi oleh menurunnya sektor properti dan lock partial akibat penyebaran virus covid-19."Di tengah kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral di seluruh dunia, Tiongkok justru lagi-lagi kembali memangkas tingkat suku bunganya dengan harapan dapat membalikkan keadaan," ujarnya.Penjualan ritel, output industri, dan investasi Tiongkok tercatat mengalami perlambatan. Tingkat pengangguran usia 16-24 tahun, kembali naik menjadi 19,9 persen.Data yang keluar kemarin juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara bisnis dan rumah tangga Tiongkok, menambahkan ancaman lain terhadap perekonomian dunia karena permintaan dari Tiongkok tentu akan mengalami penurunan.Ia juga menjelaskan, dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok ini tidak main-main. Pasalnya, kondisi ini akan berimbas ke seluruh Asia, seperti harga komoditas semakin mengalami penurunan, dolar Amerika Serikat yang mengalami kenaikan, karena ada aura pesimistis di pasar.Di tengah situasi dan kondisi ini, lanjutnya, Tiongkok masih terus menggunakan kebijakan covid zero, yaitu penguncian akan dilakukan apabila ada wabah besar yang terjadi."Alhasil, hal ini semakin membuat pelaku pasar dan investor pesimistis pertumbuhan ekonomi negeri Tiongkok itu akan bangkit tahun ini. Bahkan, banyak proyeksi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan turun di bawah empat persen," tuturnya.Sebagai Informasi, data yang keluar kemarin seperti, industrial production turun dari sebelumnya 3,9 persen year on year (yoy) menjadi 3,8 persen. Retail sales juga mengalami penurunan dari sebelumnya 3,1 persen yoy menjadi 2,7 persen. Property investment juga mengalami penurunan, bahkan lebih dalam dari sebelumnya 6,1 persen yoy menjadi 5,7 persen.Adapun, berdasarkan analisa teknikal ia menyampaikan IHSG akan melemah terbatas pada rentang 7.080-7.190.