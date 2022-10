Nyaris Rp15.500 Ribu/USD, Rupiah Masih Keok terhadap Dolar AS

Baca juga: IMF Desak Bank Sentral Asia Perketat Kebijakan Moneter





Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) nyaris ditutup menyentuh Rp15.500 per USD. Kendati demikian mata uang Garuda Indonesia tetap melemah terhadap dolar AS.Mengutip data Bloomberg, Senin, 17 Oktober 2022, rupiah ditutup di level Rp15.487,5 per USD turun 60,5 poin atau setara 0,39 persen dari penutupan sebelumnya.Pada pembukaan perdagangan rupiah hari ini rupiah sudah melemah di level Rp15.467,5 per USD. Rentang pergerakan rupiah hari ini berada di Rp15.460,5 hingga Rp15.499,5 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 8,59 persen.Sedangkan jika mengacu Yahoo Finance, nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah 0,38 persen atau 60 poin menjadi Rp15.485.Pada hari ini rupiah bergerak pada rentang Rp15.385 hingga Rp15.493 per USD.Lalu, berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia hari ini rupiah melemah ke posisi Rp15.400 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan berita Inggris akan mengajukan pajak dan rencana pengeluarannya dalam upaya untuk meyakinkan pasar membuat penguatan dolar terhenti sejenak, setelah angka inflasi AS yang panas minggu lalu memperkuat taruhan kenaikan suku bunga agresif lainnya pada pertemuan FOMC berikutnya di awal November."Departemen Keuangan Inggris mengumumkan Senin pagi Menteri Keuangan Jeremy Hunt akan mengumumkan pajak baru dan rencana pengeluaran di akhir sesi, dua minggu lebih awal dari yang diperkirakan, dalam upaya untuk menenangkan pasar yang telah digoyahkan oleh program ekonomi pendahulunya," jelasnya.