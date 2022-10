Tokcer! Saham Bank Mandiri Tertinggi Sepanjang Masa

(ANN)

Jakarta: Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan perseroan telah melakukan perbaikan kinerja yang bisa terlihat dari pergerakan harga saham bank berkode emiten BMRI dalam tiga tahun terakhir.Tercatat, pada 15 Mei 2020 harga saham BMRI sempat berada di level terendahnya yakni Rp3.760 per saham kemudian menjadi Rp9.475 pada penutupan perdagangan saham Efek Indonesia, Kamis, 13 Oktober 2022. Posisi tersebut naik 34,2 persen dari harga saham pada penutupan perdagangan awal 2022 sebesar Rp7.025."Melalui konsistensi perbaikan bisnis dan transformasi, saham Bank Mandiri pun berhasil menorehkan penguatan harga mencapai level tertinggi baru sepanjang masa," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Oktober 2022.Konsistensi perbaikan kinerja, Darmawan melanjutkan diwujudkan juga lewat torehan kinerja yang solid. Tercatat, hingga akhir Agustus 2022 Bank Mandiri secara bank only telah berhasil membukukan kredit sebesar Rp887,33 triliun atau tumbuh 9,89 persen secara year on year (YoY), selaras dengan iklim ekonomi yang positif.Sebagai salah satu bank yang fokus pada pengembangan bisnis ke segmen wholesale, laju kredit Bank Mandiri juga diikuti oleh perbaikan kinerja dari sisi wholesale banking. Tercatat, kredit wholesale banking Bank Mandiri berhasil mencatatkan pertumbuhan hingga 8,36 persen YoY di akhir Agustus 2022.Pencapaian ini juga menjadi pemantik Bank Mandiri untuk konsisten mendorong ekspansi bisnis wholesale banking yang menjadi karakteristik bisnis perseroan."Kami memandang tren pertumbuhan ini sebagai sinyal positif permintaan masih ada dan diharapkan akan terus meningkat. Namun, kami akan tetap waspada dalam mengeksekusi rencana bisnis ke depan," jelasnya. Pertumbuhan kredit tersebut juga selaras dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) per Agustus 2022 yang mencapai 11,1 persen YoY menjadi Rp1.036,65 triliun secara bank only, didorong oleh peningkatan dana murah secara bank only yang mencapai Rp780,5 triliun atau tumbuh sebesar 14,81 persen YoY dengan komposisi dana murah mencapai 75,29 persen.Pertumbuhan dana murah Bank Mandiri juga tak lepas dari hadirnya dua layanan digital Bank Mandiri, yaitu super app Livin’ by Mandiri yang menghadirkan solusi berbagai transaksi dan gaya hidup nasabah serta super platform Kopra by Mandiri yang menyediakan solusi ekosistem bisnis nasabah dari hulu ke hilir.Di samping itu, untuk mewujudkan layanan yang menyeluruh, bank berlogo pita emas ini juga terus mempertajam sinergi anak perusahaan untuk menciptakan ekosistem bisnis Mandiri Group yang terintegrasi."Tujuan utama transformasi bisnis ini adalah agar Bank Mandiri dapat terus memberikan nilai lebih bagi nasabah di seluruh segmen, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang dapat dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.