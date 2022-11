Hore! IHSG Berpotensi Lanjutkan Penguatan Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin atau di awal pekan diperkirakan bergerak menguat seiring hadirnya katalis positif. Kondisi itu memungkinkan para investor merasakan keuntungan meski tak ditampik kehati-hatian harus dikedepankan guna meminimalisir kerugian.Dari dalam negeri, terjadi penambahan 3.662 kasus baru covid-19 di Indonesia pada Minggu, 6 November 2022, dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 2.495. Sedangkan daily positive rate sebesar 19.97 persen; overall positive rate: 9,09 persen; dan kasus aktif: 37.048. Dari luar negeri, Nikkei dibuka menguat 0,7 persen dan Kospi dibuka menguat 1,05 persen."Kami memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan tren positif pada hari ini, seiring dengan sentimen positif dari pergerakan bursa global dan bursa regional," sebut Samuel Research Team, dilansir dari riset hariannya, Senin, 7 November 2022.Pada akhir pekan lalu, Wall Street menguat menghentikan penurunan beruntun empat sesi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat lalu (Sabtu pagi WIB). Hal itu karena investor mencerna laporan pekerjaan yang beragam dan komentar dari pejabat Federal Reserve tentang laju kenaikan suku bunga.Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 401,97 poin atau 1,26 persen, menjadi 32.403,22. Indeks S&P 500 bertambah 50,66 poin atau 1,36 persen, menjadi 3.770,55. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 132,31 poin atau 1,28 persen, menjadi 10.475,25.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di wilayah positif, dengan sektor material dan keuangan masing-masing terdongkrak 3,41 persen dan 1,87 persen, memimpin kenaikan. Reli pasar terjadi setelah laporan pekerjaan AS terbaru melukiskan gambaran yang beragam.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha AS menambahkan 261 ribu pekerjaan pada Oktober. Sementara angka tersebut melampaui ekspektasi pasar, ini menandai laju kenaikan pekerjaan paling lambat sejak Desember 2020. Tingkat pengangguran naik menjadi 3,7 persen dari 3,5 persen pada September, di atas perkiraan konsensus 3,6 persen."Laporan pekerjaan terbaru kemungkinan tidak akan mengubah jalur pengetatan Fed saat ini, karena tekanan inflasi belum cukup mereda secara meyakinkan bagi para pembuat kebijakan, tetapi itu akan meyakinkan mereka bahwa mereka berada di jalur yang benar (tetapi sempit) menuju soft landing," kata Analis LPL Financial George Smith.Data pasar tenaga kerja telah menjadi fokus utama pasar karena The Fed telah berulang kali menyatakan sedang mencari pendinginan sebelum mempertimbangkan jeda dalam kenaikan.