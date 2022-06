Rupiah Diprediksi Tak Bertenaga Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa diprediksi melemah, dibayangi sentimen kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) . Adapun kenaikan itu dengan harapan bisa meredam ledakan inflasi AS yang sampai saat ini belum ada tanda mereda.Rupiah pagi ini melemah 14 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.460 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.446 per USD. "Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar AS hari ini dengan menguatnya kembali sentimen The Fed," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Selasa, 7 Juni 2022.Menurut Ariston, The Fed kelihatannya akan menaikkan suku bunga acuannya lagi pada pertengahan Juni ini sebesar 50 basis poin untuk memerangi inflasi di Negeri Paman Sam itu. Kekhawatiran terhadap inflasi kembali meninggi setelah harga minyak mentah kembali naik ke kisaran USD120 per barel karena sanksi larangan ekspor minyak mentah Rusia ke Eropa.Selain itu perang yang belum usai juga menambah kekhawatiran pasar terhadap kenaikan inflasi. Perseteruan Rusia dengan NATO juga makin memanas karena NATO terus mengirimkan bantuan senjata rudal jarak jauh untuk Ukraina."Tingginya inflasi bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia," ujar Ariston.Ariston menambahkan tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah AS kembali naik yang mengindikasi sentimen The Fed kembali masuk ke pasar. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun kembali ke kisaran tiga persen, angka yang sebelumnya tersentuh pada Mei 2022.Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak melemah ke level Rp14.450 per USD dengan support di level Rp14.440 per USD. Pada Senin, 6 Juni, rupiah ditutup melemah 13 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp14.446 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.433 per USD.