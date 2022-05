Rupiah Tembus Rp14.600/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah lanjut melemah ke level Rp14.600-an per USD. Mata uang rupiah semakin melemah seiring dengan memburuknya perekonomian global.Bloomberg melansir mata uang rupiah ke level Rp14.644 per USD atau melemah 52 poin atau 0,35 persen pada penutupan perdagangan Selasa, 17 Mei 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.645 per USD atau melemah 30 poin atau 0,20 persen. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.651 per USD.Kepala analis valas Amerika Utara Bipan Rai menjelaskan, risiko ekonomi global mengarah pada dolar AS yang lebih kuat karena fundamental ekonomi global yang tidak terlihat bagus."Dari perspektif risk-off yang seharusnya masih mendukung dolar AS terhadap sebagian besar mata uang," kata dia.Greenback sedang berkonsolidasi setelah kekuatannya baru-baru ini dan sesi perdagangan yang lebih terbatas mungkin terjadi. Dari data domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD7,56 miliar pada April 2022. Surplus ini terjadi setelah nilai ekspor pada bulan lalu sebesar USD27,32 miliar, sedangkan nilai impor hanya USD19,76 miliar.Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan surplus pada April 2022 melanjutkan tren positif neraca perdagangan dalam dua tahun terakhir. Pasalnya neraca perdagangan telah mencetak surplus selama 24 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu."Surplus kita cukup tinggi USD7,56 miliar dan ini merupakan surplus beruntun selama 24 bulan terakhir," kata dia dalam video conference, Selasa, 17 Mei 2022.