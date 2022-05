Dibayangi Fed Rate, IHSG Masih Menarik

Jakarta: PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) masih akan menarik di tengah tren koreksi tahunan ‘Sell in May and Go Away’ serta tekanan dari kenaikan suku bunga acuan AS.Kuatnya faktor fundamental RI tercermin dari tingginya minat investor asing dari besarnya aliran masuk dana investor asing (foreign fund flow).“Dengan kondisi tersebut maka secara teknikal IHSG diprediksi akan terkonsolidasi dengan support-resistance pada kisaran 6.506-6.904,” ujar Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Martha Christina, Jumat, 20 Mei 2022.Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan, faktor tren ‘Sell in May and Go Away’ serta kenaikan suku bunga acuan AS (Fed Rate) sudah diantisipasi pelaku pasar sehingga koreksi memang diprediksi terjadi tetapi akan terbatas.Pada Mei, foreign fund flow memang negatif Rp8,36 triliun, tetapi sejak awal tahun masih surplus cukup besar yaitu Rp51,27 triliun per 13 Mei.“Foreign fund flow sejak awal tahun menjadi faktor utama yang akan menahan koreksi dan menunjukkan investor asing menilai fundamental dalam negeri Indonesia masih menarik,” tutur Nafan.Selain itu, ada juga faktor-faktor pendukung lain yang menjadi penyeimbang faktor ‘Sell in May’ dan Fed Rate, sehingga menjadi penahan foreign fund flow yaitu laporan keuangan emiten periode kuartal I-2022 yang positif serta data ekonomi domestik yang mendukung.Menurutnya, faktor fundamental tersebut terutama neraca dagang yang realisasinya jauh diatas prediksi pasar karena didukung tingginya harga komoditas, industri yang masih tumbuh dan dicerminkan indeks pembelian industri (purchasing manager index/PMI), serta indeks keyakinan konsumen (IKK) yang masih optimis."Meskipun bulan ini diprediksi akan konsolidasi, tetapi IHSG diprediksi masih dapat tumbuh tahun ini yang tercermin dari prediksi positif hingga posisi 7.600," pungkasnya.