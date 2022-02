Sepekan: Rupiah dan Emas Antam Kompak Fluktuatif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan di sepanjang pekan ini terpantau berfluktuatif dengan kecenderungan melemah. Ketidakpastian global akibat invasi Rusia ke Ukraina membuat mata uang Garuda sulit menghantam mata uang Paman Sam, ditambah rencana The Fed yang segera menaikkan suku bunga.Mengutip data Jisdor Bank Indonesia, Sabtu, 26 Februari 2022, nilai tukar rupiah pada awal pekan atau tepatnya Senin, 21 Februari berada di posisi Rp14.329 per USD. Lalu pada Selasa, 22 Februari, mata uang Garuda terpantau melemah ke level Rp14.362 per USD. Kemudian pada Rabu, 23 Februari, nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp14.355 per USD.Sedangkan pada Kamis, 24 Februari, mata uang Garuda terlihat tertekan ke level Rp14.371 per USD. Lalu pada akhir pekan atau tepatnya Jumat, 25 Februari, nilai tukar rupiah terpantau menguat ke posisi Rp14.369 per USD. Pasar keuangan terguncang akibat Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina.Di sisi lain, harga emas Antam di sepanjang pekan ini terpantau juga berfluktuatif dan berakhir di area pelemahan. Harga emas sempat meroket ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina namun kembali melemah usai para investor melihat konflik yang terjadi berpotensi mereda.Mengutip Logam Mulia Antam, Sabtu, 26 Februari 2022, harga emas di awal pekan atau tepatnya Senin, 21 Februari berada di posisi Rp972 ribu per gram. Lalu pada Selasa, 22 Februari, harga emas bergerak stabil di level Rp972 ribu per gram. Kemudian pada Rabu, 23 Februari, harga emas Antam jatuh ke posisi Rp969 ribu per gram.Kemudian pada Kamis, 24 Februari, harga emas Antam meroket ke posisi Rp994 ribu per gram dan tinggal beberapa poin lagi menyentuh angka Rp1 juta per gram. Namun di akhir pekan atau tepatnya Jumat, 25 Februari, harga emas Antam jatuh ke level Rp975 ribu per gram dan pada Sabtu, 26 Februari kembali terperosok ke posisi Rp969 ribu per gram.Sementara itu, dolar Amerika Serikat (USD) merosot pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), mengembalikan beberapa kenaikan kuat dari hari sebelumnya. Investor mengukur putaran sanksi terbaru terhadap Rusia dan data inflasi AS dipandang tidak mungkin membuat Fed terlalu agresif pada pertemuan kebijakan berikutnya.Greenback pada Kamis, 24 Februari mencatat kenaikan persentase satu hari terbesar sejak 10 November hingga mencapai 97,74, tertinggi sejak 30 Juni 2020. Namun, dolar mengembalikan beberapa kenaikannya setelah Presiden AS Joe Biden memukul Rusia dengan gelombang sanksi menyusul invasi negara itu ke Ukraina.Sedangkan harga emas berbalik arah dan meluncur dua persen pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), kembali di bawah level psikologis USD1.900. Hal itu terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina memicu perubahan tajam di pasar logam mulia dan investor bereaksi terhadap harapan bahwa ketegangan geopolitik di Ukraina dapat mereda.Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD38,7 atau 2,01 persen menjadi USD1.887,60 per ons. Pada Kamis, 24 Februari, patokan emas berjangka sempat melonjak ke level tertinggi Januari 2021 di USD1.976,20 per ons.