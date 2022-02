Rupiah Tak Bernyali Menguat di Tengah Penantian Data Inflasi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mengalami pelemahan di tengah penantian pasar terhadap data inflasi Negeri Paman Sam yang akan dirilis lusa. Data tersebut diyakini berdampak pada kebijakan moneter Federal Reserve "Data tersebut akan berdampak pada garis waktu Federal Reserve AS untuk memperketat kebijakan moneternya. Pasar saat ini memperkirakan peluang bahwa satu dari tiga keputusan Fed akan menaikkan suku bunga pada Maret 2022," ucap Analis Pasar Uang Ibrahim Assuaibi, dalam analisis hariannya, Selasa, 8 Februari 2022.Ibrahim mengungkapkan di zona Euro tidak perlu pengetatan kebijakan moneter besar-besaran, karena inflasi akan turun kembali dan bisa stabil di sekitar dua persen. Harga energi yang tinggi akan menjadi pendorong utama inflasi, sehingga kemungkinan memakan daya beli rumah tangga.Di sisi lain, ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung di Eropa Timur atas Ukraina juga berlanjut. Tetapi Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan hari-hari mendatang akan sangat penting setelah bertemu dengan Vladimir Putin."Namun, Putin mengisyaratkan bahwa beberapa kemajuan telah dibuat dalam pembicaraan tersebut," ungkap dia.Sementara di domestik, Ibrahim menilai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 adalah realisasi belanja negara, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mengalami peningkatan.Meskipun demikian, belanja pegawai mengalami penurunan 0,9 persen (qtq) dan masih meningkat 2,7 persen (yoy). Realisasi belanja barang dan jasa naik sebanyak 72,8 persen (qtq) dan naik 25,1 persen (yoy), lalu belanja modal naik 133,7 persen (qtq) dan 10,6 persen (yoy).Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2021 naik sebanyak 5,02 persen jika dibandingkan kuartal III-2021 yang hanya tumbuh 3,51 persen."Ini karena kuartal keempat mengkompensasi seluruh kegiatan yang tertunda dari kuartal ketiga karena kasus covid-19, mobilitas penduduk yang terbatas, sehingga kuartal keempat mampu tumbuh sebanyak 5,02 persen," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.399 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 6,5 poin atau setara 0,05 persen dari posisi Rp14.392 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah justru berada di zona hijau pada posisi Rp14.380 per USD. Rupiah menguat 20 poin atau setara 0,14 persen dari Rp14.400 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.385 per USD atau naik 19 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.404 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup melemah di rentang Rp14.380 per USD hingga Rp14.420 per USD," tutup Ibrahim.