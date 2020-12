Menteri Sesuai Keinginan Pasar Angkat Kurs Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini terpantau menguat tipis. Penguatan ini terjadi jelang libur Hari Raya Natal.Mengutip Bloomberg, Rabu, 23 Desember 2020, rupiah menguat lima poin atau setara 0,04 persen menjadi Rp14.200 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.205 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah melemah sejak pembukaan perdagangan yang berada pada posisi Rp14.185 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.155-Rp14.231 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,41 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.985 per USD. Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.282 per USD."Yang membuat rupiah ditutup menguat tipis adalah pengangkatan menteri yang sesuai dengan keinginan pasar," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam hasil risetnya, dikutip dari Antara.Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi melantik enam menteri dan lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara.Keenam orang menteri tersebut adalah Yaqut Cholil Khoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Tri Rismaharani sebagai Menteri Sosial, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Sementara lima orang wakil menteri di kabinet Indonesia Maju, yaitu Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.Sedangkan faktoreksternal, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia mungkin tidak menandatangani RUU Covid-19 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.Ancaman tersebut membuat RUU menjadi undang-undang yang membutuhkan tanda tangan Trump dan waktu orang Amerika menerima pemeriksaan stimulus, menjadi kacau.(AHL)