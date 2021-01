Rupiah Pagi Gilas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.059 per USD. Mata uang Garuda berhasil menghantam mata uang Paman Sam yang tengah menerima katalis negatif dari rilis pengangguran AS.Mengutip Bloomberg, Jumat, 15 Januari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.040 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.040 hingga Rp14.047 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.866 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat bergerak lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar mencermati angka klaim pengangguran AS yang baru dirilis. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,13 persen menjadi 90,2400.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2155 dari USD1,2154 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3681 dari USD1,3630 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7783 dibandingkan dengan USD0,7743.Sedangkan dolar AS dibeli 103,79 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 103,88 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8877 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8879 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2637 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2697 dolar Kanada.Sementara itu, bursa Wall Street harus menyerahkan keuntungan di sesi sebelumnya menjadi berakhir di zona merah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Saham teknologi utama turun dan membebani pasar, sedangkan Presiden terpilih Joe Biden dijadwalkan segera mengumumkan stimulus tambahan.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 68,95 poin atau 0,22 persen menjadi 30.991,52. Sedangkan S&P 500 melemah sebanyak 14,30 poin atau 0,38 persen menjadi 3.795,54. Indeks Komposit Nasdaq turun 16,31 poin atau 0,12 persen menjadi 13.112,64.Sebelumnya pada hari itu, ketiga indeks utama diperdagangkan lebih tinggi dengan indeks 30 saham naik lebih dari 160 poin. Sementara itu, sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 mundur, dengan saham teknologi turun 0,95 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor energi melonjak 3,01 persen, grup dengan kinerja terbaik.(ABD)