Mantap! Rupiah Sukses Gilas Dolar AS Imbas Terhentinya Kenaikan Yield Treasury AS

: Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini sukses menggilas dolar Amerika Serikat (AS) . Kesuksesan mata uang Garuda tersebut imbas kenaikan imbal hasil (yield) Treasury AS 10-tahun yang terhenti."Benchmark imbal hasil Treasury 10-tahun turun, menyusul kenaikan stabil di awal bulan karena investor bertaruh bahwa Federal Reserve AS akan secara agresif memperketat kebijakan moneter untuk mengekang inflasi yang tinggi," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya, Kamis, 14 April 2022.Ibrahim melanjutkan bahwa para pedagang juga menunggu hasil pertemuan Bank Sentral Eropa. Hal ini untuk melihat apakah Bank Sentral Eropa berada dalam suasana yang sama, lebih hawkish, seperti rekan-rekan global mereka.Di Asia Pasifik, People's Bank of China (PBOC) diperkirakan akan memangkas suku bunga pinjaman kebijakan satu tahun. Langkah ini merupakan kebijakan moneter yang kedua kalinya dilakukan bank sentral tersebut pada tahun ini. PBOC juga akan segera menurunkan rasio persyaratan cadangan.Di sisi lain, Bank of Korea memutuskan untuk menaikkan suku bunga menjadi 1,5 persen. Sementara itu, perang di Ukraina yang berlangsung sejak invasi Rusia pada 24 Februari, terus berlanjut."AS mengatakan bahwa mereka akan mengirim tambahan USD800 juta dalam bantuan militer ke Ukraina, menjelang serangan Rusia yang diperkirakan meluas ke bagian timur Ukraina," jelas Ibrahim.Dari faktor domestik, penguatan rupiah didorong oleh keyakinan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2022 optimis di kisaran 4,8 persen sampai 5,2 persen. Hal itu diperkuat dari data kinerja sektor industri pengolahan yang pada tiga bulan pertama 2022 terindikasi meningkat dan berada pada fase ekspansi."Hal ini tercermin dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) sebesar 51,77 persen, lebih tinggi dari 50,17 persen pada kuartal keempat 2021, dan berada dalam fase ekspansi (indeks di atas 50)," terang Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.344 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 18,5 tiga poin atau setara 0,13 persen dari posisi Rp14.362 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara data Yahoo Finance justru menunjukkan bahwa rupiah stagnan di posisi Rp14.355 per USD. Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.349 per USD atau naik 10 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.359 per USD."Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat terbatas di rentang Rp14.330 per USD hingga Rp14.360 per USD," pungkas Ibrahim.