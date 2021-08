Jelang Rapat The Fed, IHSG Turun 0,90%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menjelang pertemuan The Fed yang membahas pengurangan stimulus, laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mengalami koreksi. IHSG bergerak pada rentang 6.334 hinga 6.119. IHSG melemah 0,90 persen atau 55,16 poin ke level 6.058 pada penutupan perdagangan Kamis, 26 Agustus 2021. Volume perdagangan IHSG sebesar 17,2 miliar. Dalam setahun IHSG sudah naik 14,5 persen. Aksi jual asing sebesar Rp274 miliar. Sebanyak 217 saham naik dan 400 saham turun.Technical Analyst & Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi, dalam hasil risetnya, mengatakan para investor akan melihat petunjuk lebih jelas kapan dan bagaimana the Fed akan mengurangu stimulusnya.Sementara itu, Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 20 poin atau 0,14 persen ke level Rp14.417 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.415 per USD atau turun 10 poin. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah ke level Rp14.480 per USD.(SAW)