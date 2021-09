Perdagangan Pagi, IHSG Naik 0,24%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Perdagangan pagi laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pesat. IHSG bergerak pada level 6.092 hingga 6 110. IHSG naik 0,22 persen atau 13,84 poin ke level 6.103 pada pembukaan perdagangan Kamis, 2 September 2021. Volume perdagangan sebanyak 181 ribu. Dalam setahun IHSG sudah naik 14,69 persen.Mengutip Antara, Kamis, 2 September 2021, indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 48,20 poin atau 0,14 persen menjadi 35.312,53.Indeks S&P 500 menguat 1,41 poin atau 0,03 persen menjadi 4.524,09. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 50,15 poin atau 0,33 persen menjadi 15.309,38.Saham-saham teknologi, yang cenderung mendapat keuntungan dari lingkungan suku bunga rendah, berakhir lebih tinggi. Apple Inc naik 0,4 persen ke penutupan tertinggi kedua, dan Facebook Inc, Amazon.com Inc dan pemilik Google Alphabet Inc semuanya naik antara 0,2 persen hingga 0,7 persen.Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 15 poin atau 0,11 persen ke level Rp 14,282 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14,280 per USD.(SAW)