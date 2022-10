Sentimen Global Masih Bertahan Jadi Biang Kerok Pelemahan Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan masih terus melemah dipengaruhi sentimen negatif global.Rupiah ditutup melemah 60 poin atau 0,39 persen ke posisi Rp15.632 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.572 per USD."Pergerakan rupiah emang lebih banyak sentimen dari global, terutama karena dolar AS terus menguat terhadap mata uang lainnya," kata Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto dilansir Antara, Jumat, 21 Oktober 2022.Rully menyampaikan beberapa mata uang negara berkembang saat ini memang melemah signifikan, terutama yen dan poundsterling."Memang terjadi gejolak, ketidakpastian politik di Inggris, sedangkan yen melemah karena BoJ masih menerapkan kebijakan moneter yang ekstra longgar di tengah tren kenaikan suku bunga di negara-negara lainnya," jelas Rully.Seperti diketahui, rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp15.581 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.579 per USD hingga Rp15.634 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat melemah ke posisi Rp15.610 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.579 per USD.