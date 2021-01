Kekhawatiran Stimulus di AS Bisa Memicu Kurs Rupiah Terkoreksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi diperkirakan terkoreksi dipicu kekhawatiran soal stimulus di Amerika Serikat.Pada pukul 09.38 WIB, rupiah melemah 43 poin atau 0,3 persen ke posisi Rp14.093 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.050 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan rupiah berpotensi melemah hari ini terhadap dolar AS mengikuti kejatuhan dalam indeks saham AS semalam."Kejatuhan ini mengindikasikan keengganan pelaku pasar untuk masuk ke aset berisiko saat ini," ujar Ariston, dikutip dari Antara, Kamis, 28 Januari 2021.Ia menuturkan beberapa sentimen negatif yang terakumulasi seperti kekhawatiran rencana stimulus besar dari Presiden Joe Biden tidak akan secepat dan sebesar yang diharapkan dan kasus pandemi dunia yang masih meninggi, turut menekan aset berisiko.Menurut Ariston, stimulus sangat diharapkan untuk membantu pemulihan ekonomi, pengendalian pandemi, dan kelancaran vaksinasi.Sementara itu, dini hari tadi, Bank Sentral AS The Fed masih tetap mendukung kebijakan suku bunga rendah. The Fed mempertahankan tingkat suku bunga di level 0,25 persen dan melanjutkan program pembelian obligasi dengan besaran setidaknya USD120 miliar per bulan."Tapi bank sentral masih mengkhawatirkan pemulihan ekonomi saat ini yang sangat bergantung pada penurunan penularan virus dan kemajuan pelaksanaan vaksinasi," kata Ariston.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp14 ribu per USD hingga Rp14.150 per USD. Pada Rabu, 27 Januari kemarin, rupiah ditutup menguat 15 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp14.050 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.065 per USD.(AHL)