'Digencet' Dolar AS, Penyebab Kurs Rupiah Melemah

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah seiring prospek pemulihan ekonomi Amerika Serikat.Pada pukul 09.40 WIB, rupiah pada akhir pekan itu dibuka melemah 30 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp14.045 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.015 per USD."Rupiah bisa mendapatkan tekanan terhadap dolar AS. Saat ini dolar AS sedang menguat karena prospek pemulihan ekonomi AS," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Jumat, 5 Februari 2021.Data-data ekonomi AS yang dirilis belakangan seperti data tenaga kerja dan data survei aktivitas sektor manufaktur dan jasa, lebih baik dari ekspektasi dan masih berekspansi.Selain itu, lanjut Ariston, ekspektasi perilisan stimulus fiskal AS senilai USD1,9 triliun mendukung prospek pemulihan ekonomi AS."Di sisi lain, minat pasar terhadap aset berisiko masih tinggi karena prospek stimulus AS tersebut. Ini bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah," ujar Ariston.Pagi ini, data pertumbuhan PDB Indonesia kuartal IV 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menjadi katalis untuk rupiah."Bila data dirilis lebih bagus dari ekspektasi analis minus dua persen untuk yang year on year, rupiah bisa berbalik menguat," kata Ariston.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.980 per USD hingga Rp14.050 per USD. Pada Kamis, 4 Februari 2021 lalu, rupiah ditutup melemah 10 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp14.015 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.005 per USD.(AHL)