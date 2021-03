Rupiah Pagi Ambruk di Rp14.415/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mengutip Bloomberg, Selasa, 9 Maret 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.415 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.415 hingga Rp14.437 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.234 per USD.Sementara itu, dolar AS mencapai tertinggi 3,5 bulan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi di tengah ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS yang kuat dan potensi kenaikan inflasi, yang juga mengirim imbal hasil obligasi Pemerintah AS lebih tinggi.Setelah jatuh 4,0 persen pada kuartal terakhir tahun lalu, dolar telah menguat hampir 2,5 persen sejauh tahun ini karena investor memperkirakan kenaikan luas dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS akan membebani penilaian ekuitas dan mendorong permintaan terhadap mata uang AS."Jika kami terus melihat imbal hasil naik, itu akan menjadi sangat positif bagi dolar dan jika tidak ada yang benar-benar menghalangi," kata Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya, di New York.Biasanya, imbal hasil yang meningkat adalah bullish untuk dolar, sementara imbal hasil yang jatuh adalah bearish untuk dolar. Angka pekerjaan AS yang kuat dan persetujuan Senat atas paket pemulihan sebesar USD1,9 triliun dari Presiden Joe Biden juga mendukung dolar."Pasar tenaga kerja AS pulih dengan cepat, paket bantuan besar Presiden Biden telah disetujui oleh Senat, dan Amerika telah meningkatkan permainan imunisasinya, mengelola jumlah vaksin yang mencapai rekor akhir pekan ini," kata Marios Hadjikyriacos, seorang analis investasi di XM, dikutip dari Reuters.Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan dolar yang kuat baik untuk Amerika dan menolak seruan untuk melemahnya greenback.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS berada dalam jarak yang sangat dekat dari tertinggi satu tahun di atas 1,62 persen yang dicapai pada Jumat, kontras dengan imbal hasil obligasi Jerman, yang merosot hampir lima basis poin minggu lalu, menarik euro ke level terendah empat bulan di bawah USD1,19.