Sentimen Global dan Internal Bikin Rupiah Tertekan

Jakarta: Nilai tukar rupiah kembali terpukul dolar Amerika Serikat (AS) setelah mata uang Negeri Paman Sam tersebut merangsek masuk ke zona hijau pada perdagangan hari ini. Sejumlah faktor mendorong penguatan dolar AS.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan pemulihan ekonomi AS berlanjut dengan kecepatan sedang beberapa pekan di awal 2021. Presiden The Fed Chicago Charles Evans juga mengatakan bahwa dirinya melihat kenaikan pesat dalam imbal hasil obligasi, sebagian besar kondisi tersebut mencerminkan perbaikan ekonomi."Investor sekarang menunggu pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Wall Street Journal Jobs Summit untuk panduan kebijakan moneter The Fed (bank sentral AS) di masa depan," tulis Ibrahim dalam riset hariannya yang dikutip Medcom.id, Kamis, 4 Maret 2021.Terkait stimulus covid-19 di AS, perdebatan paket USD1,9 triliun yang diusulkan Presiden AS Joe Biden di Senat mulai mereda. Dewan Senat diharapkan memulai diskusi di kemudian hari.Selain itu, investor akan mengamati pidato Powell di Wall Street Journal Jobs Summit. Para penanam modal tersebut khawatir akan aksi jual Treasury dan setiap perubahan dalam penilaiannya terhadap ekonomi menjelang pertemuan Fed berikutnya.Di sisi lain, pengeluaran pemerintah untuk mendukung ekonomi global dari covid-19 menimbulkan kekhawatiran lainnya. Sebab langkah tersebut dapat meningkatkan inflasi akibat aksi jual besar-besaran di Departemen Keuangan sejak awal 2021.Aksi jual memuncak pada imbal hasil 10 tahun yang mencapai level tertinggi dalam setahun selama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menyebabkan saham global terhenti pada reli dan dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang."Namun seiring ketenangan terus kembali ke pasar, tampaknya dolar kembali dalam tren kenaikan," papar Ibrahim.Dari faktor internal, Ibrahim memandang bahwa salah satu kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 adalah tumbuhnya konsumsi masyarakat, investasi, serta penambahan lapangan kerja. Investasi di saat resesi sangat menantang, karena investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi."Kunci pertumbuhan di sini yaitu menciptakan peluang kerja yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu kebijakan perdagangan juga harus dapat memulihkan sektor-sektor ekonomi yang pada tahun lalu terkontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 ," jelasnya.Jika investasi bisa berjalan sesuai rencana, maka lapangan kerja akan kembali terbuka sehingga masyarakat bisa kembali bekerja. Adapun sepanjang 2020 pandemi covid-19 telah membuat angka pengangguran di Indonesia mencapai 10 juta orang."Belum lagi kebutuhan lapangan kerja untuk angkatan kerja baru dari generasi muda. Ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat, gebrakan yang fenomenal dari pemerintah," tukas dia.Menurutnya, kalau Investasi tidak berjalan, maka target pertumbuhan ekonomi domestik sebesar lima persen tidak akan tercapai. Agar bisa tercapai, maka butuh kerja ekstra keras dan terobosan kebijakan yang harus dilandasi dengan optimisme."Terpenting, jangan sampai ekonomi kembali terperosok ke level kontraksi minus 2,09 persen," pungkasnya.(DEV)