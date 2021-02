Rupiah Parkir di Rp14.085/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini pergerakannya berfluktuatif . Kondisi mata uang Garuda ini bergerak naik turun sejak pembukaan perdagangan.Mengutip Bloomberg, Rabu, 24 Februari 2021, rupiah menguat hingga 7,5 poin atau setara 0,05 persen menjadi Rp14.085 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.092 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.072 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.072-Rp14.090 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,25 persen.Sedangkan melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.085 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat hingga 36,81 poin atau setara 0,26 persen dari sebelumnya di Rp14.122 per USD.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.089 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra sebelumnya memprediksikan kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta berpeluang menguat seiring turunnya imbal hasil obligasi AS."Rupiah berpotensi menguat lagi hari ini terhadap dolar AS seiring dengan terkoreksinya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS," kata dia, dikutip dari Antara.Pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell semalam bahwa target inflasi masih jauh, telah menurunkan kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan inflasi di AS yang mendorong penguatan imbal hasil obligasi.Rencana stimulus fiskal besar AS yang akan dirilis di pertengahan Maret, lanjut Ariston, juga membantu penguatan nilai tukar terhadap dolar AS.(AHL)